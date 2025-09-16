Follia in un bar di Tor Bella Monaca | tenta un triplice omicidio per rapinare il titolare
Roma, 16 agosto 2025 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, il cinquantaduenne romano ritenuto gravemente indiziato di una violenta rapina a mano armata avvenuta lo scorso agosto in un bar del quartiere Acquarone. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile capitolina ed associato al carcere di Regina Coeli. Tutto è iniziato lo scorso 8 agosto, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, col volto travisato da un passamontagna ed armato di pistola, avrebbe fatto irruzione di notte in un locale di Tor Bella Monaca con l’intento di mettere a segno una rapina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: follia - bella
Sidney Sweeney bella, bianca e bionda. Quindi... L'ultima follia woke
? ON AIR ogni giorno su Bella Radio TV! Ci siamo: dalle 10:00 alle 12:00: "BUONGIORNO BELLA GENTE" – il vostro risveglio con il sorriso, la musica giusta e un pizzico di follia Mi trovate su Bella Radio TV… e come sempre, VOI siete parte della - facebook.com Vai su Facebook
Follia in un bar di Tor Bella Monaca: tenta un triplice omicidio per rapinare il titolare; Sotto casa dell'attivista anti-racket una lite tra fidanzati diventa aggressione ai carabinieri; Tor Bella Monaca, papà sfonda i vetri della scuola per punire il furto del giubbotto del figlio.
Rapina con spari in un bar di Tor Bella Monaca, l’autore arrestato per triplice tentato omicidio - L'uomo, un 52enne, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile con l'accusa di triplice omicidio e tentata rapina ... Da fanpage.it
Spari in un bar a Tor Bella Monaca, la comunità del Bangladesh protesta: "La politica ha ignorato i 3 feriti" - Una manifestazione in solidarietà ai tre cittadini del Bangladesh feriti a colpi di pistola nella rapina al bar “Bianco Notte” a Tor Bella Monaca, nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto. Scrive romatoday.it