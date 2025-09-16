Follia in un bar di Tor Bella Monaca | tenta un triplice omicidio per rapinare il titolare

Roma, 16 agosto 2025 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, il cinquantaduenne romano ritenuto gravemente indiziato di una violenta rapina a mano armata avvenuta lo scorso agosto in un bar del quartiere Acquarone. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali legati a reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile capitolina ed associato al carcere di Regina Coeli. Tutto è iniziato lo scorso 8 agosto, quando, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, col volto travisato da un passamontagna ed armato di pistola, avrebbe fatto irruzione di notte in un locale di Tor Bella Monaca con l’intento di mettere a segno una rapina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it