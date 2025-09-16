Follia a Viterbo spunta una motosega sugli spalti durante una partita di calcio Juniores | genitore nei guai
Un uomo di 45 anni di Canino ha ricevuto un DASPO dopo aver minacciato i presenti con una motosega sugli spalti di una partita Juniores. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
