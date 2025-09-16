Foiano della Chiana | l’acqua di Montedoglio torna nei campi Inaugurato il primo tratto del Distretto irriguo 23
Il 16 settembre 2025 resterà una data storica per la Valdichiana: a Foiano della Chiana è stato inaugurato il primo tratto del Distretto irriguo 23 e l’acqua della diga di Montedoglio è tornata a scorrere nei campi. Per gli agricoltori del territorio si realizza un sogno inseguito per oltre mezzo secolo: poter finalmente utilizzare una risorsa idrica abbondante ma rimasta a lungo inutilizzata, simbolo di quello che era stato definito il “paradosso Montedoglio”. Il progetto di una grande infrastruttura irrigua, concepito già tra gli anni ’60 e ’70, era rimasto bloccato per decenni. Con la nascita del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno nel 2014, il tema è tornato centrale: il completamento del sistema occidentale di Montedoglio è stato indicato come passaggio strategico per affrontare la crisi climatica e sostenere le produzioni agricole di qualità della vallata. 🔗 Leggi su Lortica.it
