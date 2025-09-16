Foglio di via agli attivisti | Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna La denuncia di Avs

Ilfattoquotidiano.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hanno manifestato contro la presenza degli israeliani in Sardegna, compresi militari dell’Idf arrivati per “decomprimere”, cioè a curare lo stress postraumatico della guerra. Lo hanno fatto con sit-in debitamente preannunciati alla Questura davanti ai residence in Gallura e all’aeroporto di Olbia (foto), dove da fine agosto atterrano i voli settimanali da Tel Aviv, con centinaia di persone sempre scortate dalle forze dell’ordine. “Non ci sta bene che chi commette crimini di guerra venga qui in viaggio premio”, ha spiegato al Fatto Vittoria Nicoli, portavoce di Lungoni per la Palestina, una delle realtà della società civile coinvolte, e presente oggi 16 settembre in conferenza stampa alla Camera, dove insieme ai parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha denunciato i fogli di via comminati a una decina di manifestanti dalla Questura di Sassari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

foglio di via agli attivisti puniti per aver protestato contro i militari israeliani in sardegna la denuncia di avs

© Ilfattoquotidiano.it - Foglio di via agli attivisti: “Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna”. La denuncia di Avs

In questa notizia si parla di: foglio - agli

Foglio di via agli attivisti: “Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna”; Militari israeliani in vacanza, foglio di via ai manifestanti: Vogliono intimidirci; Foglio di via ai manifestanti antigenocidio: On di Nolfo: ” repressione e intimidazione di stato.

foglio via agli attivistiFogli di via agli attivisti, è scontro a Olbia - Svolta controversa a Olbia, dove diversi attivisti sono stati colpiti da fogli di via dopo una manifestazione pacifica contro la presenza di militari- Come scrive algheroeco.com

foglio via agli attivistiMo: Avs, 'fogli via a chi protesta per militari israeliani in Sardegna, governo spieghi' - Ci sono attivisti che si sono riuniti spontaneamente di fronte all'aeroporto di Olbia per contestare, in maniera del tutto pac ... Riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Foglio Via Agli Attivisti