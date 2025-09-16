Foglio di via agli attivisti | Puniti per aver protestato contro i militari israeliani in Sardegna La denuncia di Avs

Hanno manifestato contro la presenza degli israeliani in Sardegna, compresi militari dell’Idf arrivati per “decomprimere”, cioè a curare lo stress postraumatico della guerra. Lo hanno fatto con sit-in debitamente preannunciati alla Questura davanti ai residence in Gallura e all’aeroporto di Olbia (foto), dove da fine agosto atterrano i voli settimanali da Tel Aviv, con centinaia di persone sempre scortate dalle forze dell’ordine. “Non ci sta bene che chi commette crimini di guerra venga qui in viaggio premio”, ha spiegato al Fatto Vittoria Nicoli, portavoce di Lungoni per la Palestina, una delle realtà della società civile coinvolte, e presente oggi 16 settembre in conferenza stampa alla Camera, dove insieme ai parlamentari di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) ha denunciato i fogli di via comminati a una decina di manifestanti dalla Questura di Sassari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

