foden sta tornando ma il gol e la prestazione contro il manchester united non fanno testo guardian

Phil Foden è tornato protagonista nel derby di Manchester vinto dal City, ma la sua parabola resta enigmatica. Come racconta Jonathan Wilson sul Guardian, il talento inglese è passato in pochi anni dall’essere una delle stelle più luminose della Premier a vivere una stagione opaca, segnata prestazioni sottotono. Ma il recente gol contro lo United ha riacceso la fiducia di Guardiola. Il calo di Foden:. Il Guardian scrive: «Poco dopo aver compiuto 17 anni era probabilmente già il giocatore chiave dell’Inghilterra che vinse il Mondiale Under-17 nel 2017. E la pressione perché giocasse con il Manchester City era altissima ben prima che Guardiola iniziasse a schierarlo con continuità nel 2020-21. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Foden: "Con De Bruyne vi divertirete. Reijnders mi ha impressionato. Quel gol di Rodri all'Inter..." - Anche un’amichevole come quella che il Manchester City giocherà sabato a Palermo, l’unica prima di rituffarsi nella Premier League. Si legge su gazzetta.it