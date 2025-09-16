In questo episodio speciale di FOCUS – ATLETICA vi portiamo dentro la storia e i ricordi di Carlo Simionato, protagonista della velocità italiana negli anni ’80 e testimone privilegiato di un’epoca che ha visto sfrecciare campioni come Mennea, Tilli e Pavoni, con i quali conquista l’argento mondiale nella 4×100, fino ai confronti con i miti moderni come Jacobs e Bolt.? Un viaggio che tocca la giovane Doualla e le grandi sfide internazionali, il legame umano e tecnico con la staffetta azzurra, gli aneddoti di pista e la crescita della velocità italiana fino a oggi. Nel video: Le origini e le prime gare di Carlo Simionato Gli incontri e le sfide con Mennea e gli altri velocisti dell’epoca La staffetta azzurra Il paragone tra le velocità di ieri e quelle di oggi: Jacobs e Bolt Consigli ai giovani e visione sull’atletica italiana Se ami le storie vere dell’atletica e vuoi capire come si intrecciano tecnica, emozioni e campioni di diverse generazioni, questo episodio fa per te! Hashtag e tag utili: #atletica #Mennea #Jacobs #Bolt #CarloSimionato #focusatletica #staffetta #velocità Lascia un LIKE, commenta la tua opinione sul confronto tra Mennea, Jacobs e Bolt, e condividi l’intervista con chi ama l’atletica! conduce Alice Liverani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FOCUS – ATLETICA. Mennea, Jacobs, Bolt, Doualla: i racconti e i segreti di Carlo Simionato