F****o di m***a dammi il ventaglio Alessandro Ansaldo picchiato e insultato da dieci ragazzi L'aggressione omofoba in centro a Roma
Alessandro Ansaldo, 25 anni, lo scorso sabato 13 settembre è stato vittima di un’aggressione omofoba nel pieno centro della capitale. Il giovane, appena rientrato a Roma dopo gli studi di musica a Londra, ha raccontato una violenza brutale, con pugni, sputi e insulti. Era circa le due di notte quando, vicino a piazza Venezia, il branco lo ha intercettato su corso Vittorio Emanuele II, all’altezza di largo Argentina. «Ho accelerato persino il passo, quasi per istinto, ma uno mi è venuto contro, mi ha strappato dalle mani il ventaglio e lo ha distrutto. Mi ha spinto, mi ha urlato fro..o di me..a e mi ha sputato in faccia». 🔗 Leggi su Open.online
#Roma, aggressione omofoba in centro: «Frocio dammi il ventaglio». Poi il pestaggio e gli sputi - Per Alessandro Ansaldo, 25 anni, trauma cranico, frattura nasale, costole contuse. Il giovane: erano in dieci, aiutatemi a trovare i testimoni - X Vai su X
«F****o di m***a, dammi il ventaglio», Alessandro Ansaldo picchiato e insultato da dieci ragazzi. L'aggressione omofoba in centro a Roma.
