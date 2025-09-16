Flottilla una barchetta alla Federico II di Napoli | All eyes on Gaza
Una barchetta blu è stata installata dagli studenti della Federico II di Napoli nel cortile di ‘Porta di Massa’ per sostenere la missione della Global Sumud Flotilla diretta in Palestina. Una barchetta blu, realizzata con materiale di fortuna è stata installata dagli studenti della Federico II di Napoli nello storico cortile di ‘Porta di Massa’ . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: flottilla - barchetta
Gli attacchi alla Global Sumud Flottilla portano USB a revocare lo sciopero di un'ora e a proclamare lo sciopero generale per il 22 settembre. Blocchiamo la scuola! Vicini alla Flottilla e al popolo palestinese senza esitazioni! Aiutaci ad arrivare a ogni ins - facebook.com Vai su Facebook
“Gaza we are coming” Davanti alla Mostra del cinema di Venezia, con migliaia di barchette di carta, contro il genocidio dei palestinesi e in supporto alla Global Sumud Flottilla. E per far svegliare chi ancora dorme, o fa finta. #FreePalestine #fromeveryrivert - X Vai su X
Flottilla:installata barchetta alla Federico II,'stop genocidio'; Flottilla, una barchetta alla Federico II di Napoli: All eyes on Gaza; Gerenza.
Flottilla:installata barchetta alla Federico II,'stop genocidio' - Una barchetta blu, realizzata con materiale di fortuna e' stata installata dagli studenti della Federico II di Napoli nello storico cortile di 'Porta di Massa' per sostenere simbolicamente la missione ... Come scrive ansa.it