Flotta elettrica aQuantum a Roma | car sharing e ricarica smart

Roma accende una scintilla di cambiamento con un progetto che unisce in un unico gesto veicoli elettrici, colonnine intelligenti e gestione digitale: si tratta della visione portata da a.Quantum nel cuore della capitale, appena presentata al Campus Luiss. Il fascino del passato nella carrozzeria del futuro La nuova flotta elettrica, descritta con entusiasmo da Enrico . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Flotta elettrica a.Quantum a Roma: car sharing e ricarica smart

In questa notizia si parla di: flotta - elettrica

