Flotilla giornalista Francesca Del Vecchio ricevuta da La Russa | Vicinanza
“Ho incontrato qui al Senato, a Palazzo Giustiniani, la giornalista Francesca Del Vecchio per esprimerle anche a nome del Senato la mia vicinanza e la mia solidarietà per quello che le è capitato. E cioè per essere stata allontanata mentre esercitava il suo diritto di raccontare quello che vedeva” sulla Flotilla. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Io credo che sia importante che il diritto dei giornalisti di poter liberamente la loro professione, senza mistificare, senza dire bugie, senza falsificare, sia garantito. E credo che il caso di Francesca Del Vecchio sia proprio un caso in cui sia stata in qualche modo danneggiata senza alcuna sua colpa. 🔗 Leggi su Lapresse.it
