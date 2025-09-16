Flotilla equipaggi sfoltiti e condizioni sempre più ostili
Il tracciamento in tempo reale sul sito web della Global Sumud Flotilla è spietato e mostra le 39 imbarcazioni, che partecipano alla nota missione umanitaria, lontanissime da Gaza: quasi 2000 i km da percorrere via mare, più del doppio rispetto ai soli 850 di avvenuta navigazione tra Barcellona e Tunisi. Tutte al momento ormeggiate in Sicilia e Tunisia. L’entusiasmo del 1° settembre a Barcellona sembra rapidamente svanito come la schiuma delle onde. Quasi un calvario marino fin qui. C’è chi ha rinunciato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Cosa significa Global Sumud Flotilla, quanti equipaggi e Paesi. A bordo anche Greta Thunberg
I gruppi di opposizione in consiglio regionale hanno sottoscritto un ordine del giorno, a prima firma del capogruppo del Movimento 5 Stelle Stefano Giordano, in difesa della missione e degli equipaggi che compongono la Global Sumud Flotilla. Sarà presentat - facebook.com Vai su Facebook
Buon vento agli equipaggi della Global Sumud Flotilla che oggi partono dalla Sicilia. Ma perché lo fanno? E perché è importante continuare a sostenerli? Lo abbiamo chiesto proprio a loro! All eyes on Global Sumud Flotilla! All eyes on Gaza! - X Vai su X
Mo: Fratoianni, 'Meloni garantisca sicurezza equipaggi Sumud Flotilla' - La premier Giorgia Meloni "garantisca la sicurezza degli equipaggi" di Sumud Flotilla, la loro è un'azione "concreta per forzare il blocco e portare aiuti". Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it