La Gaza Sumud Flotilla è tornata al centro dell’attenzione internazionale per la presenza di attivisti provenienti da diversi Paesi europei e non solo. L’obiettivo dichiarato della spedizione è quello di portare solidarietà alla popolazione palestinese e richiamare l’attenzione dei governi e dell’opinione pubblica mondiale sulla situazione nella Striscia di Gaza. Le navi sono attualmente ferme in rada in un golfo siciliano, nei pressi di Capo Passero, in attesa di incrociare le imbarcazioni in arrivo dalla Spagna, che hanno effettuato una sosta in Tunisia per problemi logistici legati al carburante e alla sicurezza degli attivisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Flotilla, a bordo anche il figlio del politico del Pd: si scopre solo ora, chi è