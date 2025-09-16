Flotilla a bordo anche il figlio del politico del Pd | si scopre solo ora chi è
La Gaza Sumud Flotilla è tornata al centro dell’attenzione internazionale per la presenza di attivisti provenienti da diversi Paesi europei e non solo. L’obiettivo dichiarato della spedizione è quello di portare solidarietà alla popolazione palestinese e richiamare l’attenzione dei governi e dell’opinione pubblica mondiale sulla situazione nella Striscia di Gaza. Le navi sono attualmente ferme in rada in un golfo siciliano, nei pressi di Capo Passero, in attesa di incrociare le imbarcazioni in arrivo dalla Spagna, che hanno effettuato una sosta in Tunisia per problemi logistici legati al carburante e alla sicurezza degli attivisti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Flotilla, ecco i diari di bordo: i proPal giocano a fare la guerra
La nave umanitaria Freedom Flotilla salpa verso Gaza, a bordo il messinese Antonio Mazzeo
Italiano a bordo Freedom Flotilla, 'siamo in rotta per Gaza'
New Podcast! "Global Sumud Flotilla, diario di bordo #15" on @Spreaker - X Vai su X
La Karma del nostro progetto TOM - Tutti gli Occhi Sul Mediterraneo è appena salpata dal porto di Augusta per unirsi alla Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. A bordo ci sono attivist?, parlamentari italiani ed europei, tra cui la nostra delegazione TOM-Arci. P - facebook.com Vai su Facebook
Le notizie di martedì 9 settembre sulla guerra Israele-Hamas; Global Flotilla, quattro parlamentari italiani a bordo: chi sono i politici, cos'è la missione e qual è il suo obiettivo; Freedom Flotilla sequestrata in Israele, il padre di Tony La Piccirella: Mio figlio rifiuta il rimpatrio volontario.
Sulla Flotilla anche il figlio dell'assessore Pd di Bergamo: "Bisogna farsi avanti" - Il 25enne studia ad Amsterdam da 5 anni e viaggia sulla Ghea che, al momento, è ferma in porto in Sicilia ... Da msn.com
Flotilla, il dossier che accusa Israele: “Attacchi droni partiti da Malta e Sicilia” - Un dossier del Global Movement to Gaza (Gmg), una delle organizzazioni che fanno parte della Flotilla, fornisce nuovi dettagli sugli attacchi droni contro ... Scrive fanpage.it