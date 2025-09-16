Fiumicino il Comune fa dietrofront e annulla l' aumento delle tariffe taxi
Le tariffe sono ferme dal 2007 e così rimarranno almeno per un altro po’ di tempo. Dietrofront del Comune di Fiumicino che ha sospeso, in autotutela, la delibera con la quale aveva ritoccato al rialzo le tariffe dei taxi che hanno licenza nella città del litorale.Stop all’aumento delle tariffeLe. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Fiumicino, il Comune fa retromarcia sulla supertariffa da 80 euro per i taxi - Il Comune di Fiumicino fa marcia indietro sulla nuova super tariffa da 80 euro per le corse taxi dall'aeroporto Leonardo da Vinci al centro di Roma.
Fiumicino, indagini su fallimento pilotato: sequestrata stazione di servizio - I finanzieri del comando provinciale di Roma, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo disposto dal giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma su richiesta della procura ... Riporta rainews.it