Fiumicino il Comune fa dietrofront e annulla l' aumento delle tariffe taxi

16 set 2025

Le tariffe sono ferme dal 2007 e così rimarranno almeno per un altro po’ di tempo. Dietrofront del Comune di Fiumicino che ha sospeso, in autotutela, la delibera con la quale aveva ritoccato al rialzo le tariffe dei taxi che hanno licenza nella città del litorale.Stop all’aumento delle tariffeLe. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: fiumicino - comune

