Fissato l' election day il centrodestra stringe sui nomi

In attesa di novità dal campo del centrodestra sul fronte dei candidati in Veneto, Campania e Puglia, va delineandosi il quadro relativo alle date delle prossime elezioni regionali ancora mancanti. Quelle in Campania si terranno domenica 23 e lunedì 24 settembre. La conferma a quanto già anticipato nei giorni scorsi è arrivata di fatto oggi, all'indomani del termine ultimo per l'eventuale indizione delle elezioni regionali nel fine settimana del 15 e 16 novembre. Scaduto il termine, le elezioni regionali in Campania saranno inevitabilmente indette il 23 e 24 novembre, ultima data utile fissata dal Consiglio di Stato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fissato l'election day, il centrodestra stringe sui nomi

In questa notizia si parla di: fissato - election

Appuntamento fissato per il 6 settembre #terni #concerto #palaterni #trap #musica - facebook.com Vai su Facebook

Luca Zaia: «La mia lista alle elezioni regionali? Deciderà il candidato presidente se dare l'ok»; Elezioni regionali, veti e trattative: la cena dei vertici dei leader di centrodestra non scioglie i nodi. Fissato un altro incontro; Data elezioni, la Prefettura conferma 27-28 ottobre. Ipotesi election day sempre più lontana.

Fissato l'election day, il centrodestra stringe sui nomi - In attesa di novità dal campo del centrodestra sul fronte dei candidati in Veneto, Campania e Puglia, va delineandosi il quadro ... Secondo iltempo.it

Campania al voto, ma per le regionali il centrodestra non ha ancora un candidato - Pd e 5stelle si sono trovati uniti in un candidato unico del centrosinistra per le regionali in Campania, Roberto Fico: l'ex presidente della Camera dei Deputati ha già fissato le priorità del Campo ... Da today.it