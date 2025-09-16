Firenze presentazione del libro ‘Di prossima pubblicazione’ al Teatro Niccolini
Firenze, 16 settembre 2025 – Giovedì 18 settembre alle ore 18 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) Pietro Calabretta presenta il suo nuovo romanzo intitolato ‘Di prossima pubblicazione’. Introduce l’editore Antonio Pagliai. L’autore è una figura eclettica: pianista jazz e cantante di musica antica con concerti in Italia e all’estero, traduttore dei melologhi di Franz Liszt e Richard Strauss, è anche designer e artista contemporaneo con diverse mostre all’attivo, nonché appassionato collezionista di oggetti di modernariato. Nel 2013 ha pubblicato il suo primo romanzo, La Saggezza del Marabù, a cui sono seguiti Linee tendenzialmente parallele (2019), L’estinzione (2020), L’essenza dell’assenza (2021), L’essenza dell’estinzione del marabù (2022), Tessere o non tessere (2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it
