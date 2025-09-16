Firenze nasce la squadra di cricket dell’università

Firenze, 16 settembre 2025 - Nasce la squadra di cricket dellUniversità di Firenze, essendo lo sport un elemento di integrazione e aggregazione, sia per gli studenti italiani che per quelli internazionali. Si tratta di un progetto pilota scaturito dalla proposta dello studente pakistano Syed Ali Dilawar Shah, che è stato raccolto dall’Ateneo fiorentino con un obiettivo ben preciso, ossia quello di costituire la prima squadra universitaria di questa disciplina. Pur essendo una pratica sportiva ancora poco diffusa nel nostro Paese, il cricket è tra gli sport più popolari in realtà come Pakistan e India, dove conta infatti un enorme seguito di appassionati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

