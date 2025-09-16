Firenze, 14 settembre 2025 - Il Florence Dance Festival presenta ' Twilight In The Round', nato da una call for artists dedicata a coreografi e compagnie emergenti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo di danza andrà in scena martedì 16 settembre alle ore 18,30 presso Villa Bardini in Costa San Giorgio a Firenze. Nell'ambito del Florence Dance Performing Arts Festival, Call For Artists per coreografi e compagnie emergenti di danza. L’iniziativa si configura come un’esperienza straordinaria, capace di intrecciare arte, cultura e storia in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze: Villa Bardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, in scena lo spettacolo di danza 'Twilight in the Round'