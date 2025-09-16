Firenze in scena lo spettacolo di danza ' Twilight in the Round'
Firenze, 14 settembre 2025 - Il Florence Dance Festival presenta ' Twilight In The Round', nato da una call for artists dedicata a coreografi e compagnie emergenti provenienti da tutto il mondo. Lo spettacolo di danza andrà in scena martedì 16 settembre alle ore 18,30 presso Villa Bardini in Costa San Giorgio a Firenze. Nell'ambito del Florence Dance Performing Arts Festival, Call For Artists per coreografi e compagnie emergenti di danza. L’iniziativa si configura come un’esperienza straordinaria, capace di intrecciare arte, cultura e storia in uno dei luoghi più affascinanti di Firenze: Villa Bardini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: firenze - scena
Strage di Ustica, 45° anniversario a Firenze: “Silenzio e memoria” in scena a Villa Vittoria. Come prenotarsi
Firenze, torna il festival Meta: il teatro internazionale in scena alla Pergola
Firenze, a San Salvi va in scena ‘Il mago del grano’
Super Napoli, show totale a Firenze: Hojlund si prende la scena, Conte domina il campionato - facebook.com Vai su Facebook
Firenze, in scena lo spettacolo ‘Meditazioni sul clown’ a San Salvi http://dlvr.it/TMx3ZY ? #Firenze - X Vai su X
Firenze, in scena lo spettacolo di danza 'Twilight in the Round'; Fall, lo spettacolo di Giorgio Montanini in scena al Teatro Puccini di Firenze; Bolle, Caravaggio tra danza e arte.
Firenze, in scena lo spettacolo di danza 'Twilight in the Round' - Il Florence Dance Festival presenta ' Twilight In The Round', nato da una call for artists dedicata a coreografi e compagnie emergenti provenienti da tutto il mondo. Riporta lanazione.it
Firenze, la stagione autunnale del Musicus Concentus - Le giornate si tingono d’autunno e il Musicus Concentus riparte con il secondo capitolo della sua stagione concertistica Tradizione in Movimento, che a partire dal 25 settembre proporrà più di 20 appu ... Secondo toscanaoggi.it