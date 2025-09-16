Firenze i prossimi due concerti al Forte Belvedere vanno dal tango al dj set
Firenze, 16 settembre 2025 – Ancora musica sulla terrazza del Forte Belvedere: continuano gli appuntamenti gratuiti di “Forte in musica” che questa settimana prevedono due concerti. Prossimo appuntamento fissato per mercoledì 17 settembre alle ore 19:30 toccherà a Che! Tango Project viaggio sonoro attraverso ritmi e suggestioni d’oltreoceano, che ne esplora e reinterpreta le sonorità, strizzando l’occhio alle atmosfere del Mediterraneo. Che! Tango Project nasce a Firenze ed è guidato dall’anima rosarina di Daniel Chazarreta (chitarra e voce), già sul palco — tra gli altri — con Vinicio Capossela e l’Orchestra Hyperion. 🔗 Leggi su Lanazione.it
