firenze al via musicus concentus con concerti unici ispirati alla natura

Firenze, 16 settembre 2025 - Le giornate si tingono d'autunno e il Musicus Concentus riparte con il secondo capitolo della sua stagione concertistica Tradizione in Movimento, che a partire dal 25 settembre proporrà più di 20 appuntamenti sparsi fra Firenze e la Toscana. La collaborazione con l'Opera di Santa Maria del Fiore, giunta al suo quarto anno, si rafforza e porta il Musicus Concentus a proporre, durante l'autunno, quattro appuntamenti a ingresso su prenotazione. Quattro concerti unici, concepiti come eventi speciali, che trovano nella natura il loro filo conduttore: una fonte di ispirazione e riflessione musicale capace di unire bellezza artistica, spiritualità e apertura alla città.

Per la grande festa di chiusura dell'edizione 2025 del Firenze Jazz Festival, Musicus Concentus vi aspetta domenica 14 settembre all'Anfiteatro delle Cascine con un doppio concerto nel segno del grande jazz internazionale:

