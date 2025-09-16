Fiori profumati sbocciano | il anime romantico di Netflix disponibile globalmente

Il mondo degli anime ha atteso con grande trepidazione l'arrivo di The Fragrant Flower Blooms With Dignity su Netflix, una serie romantica che ha suscitato molte aspettative. Dopo mesi di ritardi e incertezze riguardo alla data di uscita, il pubblico internazionale ha potuto finalmente accedere agli episodi a partire dal 7 settembre 2025. La distribuzione settimanale adottata dalla piattaforma permette ora agli appassionati di immergersi nella storia d'amore tra Rintaro Tsumugi e Kaoruko, creando un'attenzione crescente e coinvolgente.

