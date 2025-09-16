Fiorenzo Catalli presenta ll mito in tasca al Museo civico archeologico di Nepi

Il Museo civico archeologico di Nepi, sabato 20 settembre alle ore 11, ospita la presentazione del libro “Il mito in tasca” di Fiorenzo Catalli. L'iniziativa è organizzata dal Circolo numismatico romano laziale in collaborazione con il museo e con il patrocinio del Comune di Nepi.Oltre all'autore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

