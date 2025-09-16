Fiorello e biggio tornano con la pennicanza

il ritorno di “la pennicanza”: il nuovo appuntamento radiofonico di fiorello e biggio. Il panorama dei programmi radiofonici si prepara ad accogliere nuovamente uno degli show più amati, “La Pennicanza”, condotto da Fiorello e Fabrizio Biggio. Dopo un’esperienza estiva breve ma intensa, i due protagonisti hanno annunciato ufficialmente il ritorno del loro format, confermando la volontà di mantenere intatto lo spirito originale. Questo evento rappresenta un momento di grande attesa per gli ascoltatori affezionati, pronti a rivivere le atmosfere leggere e spontanee che caratterizzano il programma. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fiorello e biggio tornano con la pennicanza

Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio torneranno con il programma La Pennicanza su RAI Radio 2. Fiorello ha anche aggiunto: "La ventata di aria fresca arriverà da noi che siamo vecchi. I più giovani di noi fanno cose più vecchie di quelle che facciamo noi".

Fiorello in diretta con Biggio, la Pennicanza torna ad ottobre Vorrei la radio alle Atp Finals di tennis a Torino

