Finge di essere una escort e chiede seicento euro ad un giovane turista denunciato un 19enne
I carabinieri della stazione aeroporto della compagnia di Catania Fontanarossa sono riusciti a risalire all’autore di un’estorsione ai danni di un turista 23enne che era giunto in città per trascorrere alcune ore di svago e, tramite una piattaforma online, aveva contattato una escort, invitandola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
