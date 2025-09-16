Finge di essere una escort e chiede seicento euro ad un giovane turista denunciato un 19enne

Cataniatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri della stazione aeroporto della compagnia di Catania Fontanarossa sono riusciti a risalire all’autore di un’estorsione ai danni di un turista 23enne che era giunto in città per trascorrere alcune ore di svago e, tramite una piattaforma online, aveva contattato una escort, invitandola. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: finge - essere

Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 21 luglio: Esther finge di essere incinta per non perdere Miguel

Bologna, finge di essere l'avvocato del figlio: truffa una mamma, via gioielli e 22mila euro

Finge di essere un medico e soccorre una ragazza, ma era solo figlio di un dottore: 40enne denunciato

Finge di essere una escort e chiede seicento euro ad un giovane turista, denunciato un 19enne; Il ritorno del boss delle escort che estorce denaro ai clienti dei siti a luci rosse; Escort si finge incinta e gli chiede soldi per il figlio, lui paga ma il bambino non esiste.

Cerca Video su questo argomento: Finge Essere Escort Chiede