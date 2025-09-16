Finanziamenti pubblici donazioni cultura Come sopravvive la comunità ebraica sotto le torri

Bologna, estate 2025. La comunità ebraica locale è piccola, visibile soprattutto quando apre le sue porte alla città: un portone in via de’ Gombruti 9 (gli uffici), il complesso sinagogale che si estende fino a via Mario Finzi - l’ingresso per le funzioni è al civico 2 - e il museo nel cuore del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it