Finanziamenti pubblici donazioni cultura Come sopravvive la comunità ebraica sotto le torri
Bologna, estate 2025. La comunità ebraica locale è piccola, visibile soprattutto quando apre le sue porte alla città: un portone in via de’ Gombruti 9 (gli uffici), il complesso sinagogale che si estende fino a via Mario Finzi - l’ingresso per le funzioni è al civico 2 - e il museo nel cuore del. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: finanziamenti - pubblici
Spazi pubblici per minori, pubblicata la graduatoria per i finanziamenti: "Occasione per zone più svantaggiate"
Usa, il segretario alla Difesa Hegseth: "Trump ha ottenuto un risultato storico alla Nato" | La Corte Suprema blocca i finanziamenti pubblici per l'aborto
Aborto, la Corte Suprema Usa blocca i finanziamenti pubblici: ?vittoria per i repubblicani
Le realtà che esercitano attività di promozione della cultura della legalità e antimafia sono tantissime. Quelle che usufruiscono di finanziamenti pubblici molte meno. Le generalizzazioni non vanno mai bene. - facebook.com Vai su Facebook
La sinistra riparta dai finanziamenti della regione Sardegna che non sono finanziamenti pubblici perché boh - X Vai su X
Tagli alla cultura, gli istituti guardano ai finanziamenti privati; Il sostegno pubblico alla cultura e al turismo; Asfissia economica In Ungheria le donazioni ai media saranno autorizzate solo se gradite al governo.
Finanziamenti pubblici, donazioni, cultura. Come sopravvive la comunità ebraica sotto le torri - Visibile soprattutto quando si apre alla città: un portone in via de’ Gombruti 9 (gli uffici), il complesso sinagogale e il ... Come scrive bolognatoday.it
Tagli alla cultura, gli istituti guardano ai finanziamenti privati - Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, Biennale di Venezia, Fai: sono solo alcune delle istituzioni presenti nelle tabelle di riparto dei contributi 2025 del dipartimento per le attività culturali ... Segnala ilsole24ore.com