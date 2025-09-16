Filma l’ex moglie in momenti di intimità e invia i video ai familiari arrestato un uomo di 58 anni 

Un uomo di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di aver filmato di nascosto la ex moglie in momenti intimi e di aver diffuso i video ai familiari della donna tramite chat La Nazione scrive che i fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2017 e il 2025. Dopo aver scontato una condanna per altri reati, l’uomo e la ex moglie si erano ritrovati a convivere come separati in casa, in un clima di forti tensioni. Le indagini hanno ricostruito un quadro di ripetute minacce e aggressioni nei confronti della donna, che aveva deciso di interrompere la relazione. In un episodio particolarmente grave, l’ex marito avrebbe brandito un coltello per intimorirla, le avrebbe tappato la bocca per impedirle di gridare e le avrebbe stretto le braccia, causandole lividi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

