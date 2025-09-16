Il successo crescente delle recenti trasposizioni cinematografiche di videogiochi come The Super Mario Bros. Movie e la serie di Sonic the Hedgehog ha alimentato l’interesse per ulteriori adattamenti sul grande schermo. Sebbene molte produzioni siano in fase di sviluppo o pianificazione, ci sono titoli classici che meritavano un’attenzione cinematografica già da anni, ma ancora non hanno ricevuto il trattamento che si sarebbero meritati. l’evoluzione degli adattamenti cinematografici dei videogiochi. Negli ultimi anni si è assistito a una svolta positiva nel settore delle trasposizioni di videogiochi in film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Film tratti da videogiochi da realizzare subito