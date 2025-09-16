Film now you see me in uscita da netflix a breve
La serie cinematografica di Now You See Me sta per lasciare le piattaforme di streaming principali, suscitando l’interesse dei fan e degli appassionati di cinema. Con il debutto del terzo capitolo, Now You See Me: Now You Don’t, previsto per il 14 novembre nelle sale, si intensificano le aspettative e le possibilità di visione delle prime due pellicole. Questo articolo analizza le tempistiche di uscita, le piattaforme coinvolte e cosa comporta questa migrazione per gli spettatori. implicazioni della rimozione di now you see me da netflix. scadenza su netflix e disponibilità alternativo. Entrambe le opere, Now You See Me e Now You See Me 2, resteranno disponibili su Netflix fino al 30 settembre. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
