Film d’azione anni ’90 | i titoli che hanno segnato ogni anno della decade

Gli anni ’90 rappresentano un periodo cruciale per il cinema d’azione, segnato da un’evoluzione stilistica e narrativa che ha lasciato un’impronta indelebile nel genere. In questo decennio sono emersi protagonisti iconici, registi innovativi e film che ancora oggi vengono considerati pietre miliari. La varietà di stili e approcci adottati in quegli anni offre una panoramica completa sull’evoluzione del cinema di azione, tra sensazionalismo, realismo e sperimentazioni visive. i film più significativi degli anni ’90. 1990 – La Femme Nikita. Nel 1990, Luc Besson firma La Femme Nikita, un film che ha consacrato Anne Parillaud come icona del cinema d’azione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

