La Fifa ha annunciato un ampliamento del programma che riconosce un ritorno economico ai club per la partecipazione dei propri tesserati alle nazionali. La nuova edizione del Club Benefits Programme (Cbp), in previisone dei Mondiali 2026, prevede una cifra record destinata alle società di tutto il mondo, frutto dell’accordo siglato nel marzo 2023 con l’Associazione dei Club Europei (Eca), e si estenderà per la prima volta anche alle qualificazioni. Le parole del presidente della Fifa:. Infantino ha dichiarato: « L’edizione ampliata del Fifa Club Benefits Programme per la Coppa del Mondo Fifa 2026 compie un passo ulteriore riconoscendo finanziariamente il grande contributo che tanti club e giocatori nel mondo danno all’organizzazione sia delle qualificazioni sia del torneo finale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fifa, più soldi ai club per i calciatori che parteciperanno ai Mondiali 2026 (e anche alle qualificazioni)