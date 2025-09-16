Fiera degli Scalzi
La , uno degli eventi più importanti del quartiere di San Michele degli Scalzi a Pisa, si appresta a tornare sul Viale delle Piagge, uno dei polmoni verdi più suggestivi della città. Dal 26 al 28 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 22.00, il vialone si trasformerà in una grande. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
FESTA DELLA MADONNA DELLA CATENA A RIESI (CL) Festa della patrona Maria SS. della Catena la seconda domenica di settembre a Riesi (Caltanissetta). Processione, Fiera di bancarelle. Il lunedì successivo alla domenica di festa, spettacolo pirotecnic - facebook.com Vai su Facebook
Fiera degli Scalzi; Fiera di Sant'Ubaldo; Festa degli Scalzi.
l’arcivescovo Benotto - La tre giorni dedicata a San Michele e alla fiera degli Scalzi inizia venerdì 29 settembre con la santa messa solenne presieduta dall'arcivescovo Benotto e la partecipazione di rappresentanti della ... Scrive lanazione.it
Fiera mondiale del peperoncino, presentati i 10 giorni della kermesse per tutti i gusti. Attesi tre ministri - Presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa organizzata presso la Sala consiliare del Comune di Rieti, l’edizione 2025 della Fiera mondiale del peperoncino che si terrà dal 29 agosto ... Come scrive ilmessaggero.it