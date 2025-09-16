Fico vuole l' embargo di Israele

Napolitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"A Gaza muore l'umanità. I carri armati a Gaza City, l'invasione dopo i bombardamenti e le uccisioni. Con questa ennesima azione criminale il governo israeliano fa un ulteriore passo fuori dal diritto internazionale. Ciò che sta accadendo è drammatico: è in corso un genocidio, un massacro di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fico - vuole

Fico vuole le “liste pulite”, panico tra i fedelissimi di De Luca: rischiano in cinque. E lo “sceriffo” è pronto a scatenare l’inferno

Fico vuole l'embargo di Israele; Offensiva a Gaza, Roberto Fico: «Subito embargo per Israele e stop al genocidio»; Mo: Fico, 'subito embargo totale per Israele'.

fico vuole embargo israeleMo: Fico, 'subito embargo totale per Israele' - I carri armati a Gaza City, l'invasione dopo i bombardamenti e le uccisioni. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Fico Vuole Embargo Israele