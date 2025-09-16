La mano tesa che non t’aspetti, in una fase così delicata per l’amministrazione comunale targata centrosinistra. Eppure l’europarlamentare di Forza Italia ed ex sindaca Letizia Moratti ieri ha riunito i vertici milanesi e lombardi del partito, dal coordinatore regionale Alessandro Sorte alla coordinatrice cittadina Cristina Rossello fino all’ex primo cittadino Gabriele Albertini, per lanciare un messaggio all’insegna del dialogo ai progressisti che governano Palazzo Marino, in primis al sindaco (ed ex city manager morattiano) Giuseppe Sala e al Partito democratico. Un " Patto per Milano " – lo definisce la Moratti – per dialogare con il centrosinistra sul progetto che riguarda il futuro di San Siro e sul decreto Salva Milano che sarebbe utile per sbloccare i cantieri finiti nel mirino della magistratura. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - FI, proposta Moratti:: "Un patto per Milano su Meazza e cantieri"