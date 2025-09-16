Fi Fest illumina Massafra | solidarietà in scena tra rap teatro e street art

Dal 19 al 21 settembre Massafra accoglie la terza edizione del Fi Fest: tre giorni di spettacolo e solidarietà in memoria di Simone Mellone, con il sostegno dell’associazione Roots. Una comunità che si raccoglie per Simone Il ricordo di Simone Mellone, scomparso a soli vent’anni per un tumore, continua a dare vita a un movimento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Fi Fest illumina Massafra: solidarietà in scena tra rap, teatro e street art

