Feyenoord-Fortuna Sittard mercoledì 17 settembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici
Si recupera la partita dell terza giornata di Eredivisie tra Feyenoord e Fortuna Sittard, approfittando del fatto che, purtroppo per loro, i Rotterdammers sono stati sconfitti nei playoff di Champions dal Fenerbahce dunque non giocano le coppe questa settimana. La formazione guidata da Robin van Persie ha sfruttato il calendario favorevole vincendo le prime quattro . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: feyenoord - fortuna
Feyenoord-Fortuna Sittard (mercoledì 17 settembre 2025 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici
Classifica ovviamente ancora compatta, ma ci sono partite da recuperare e il Feyenoord è comunque in vetta anche con una gara in meno. PSV e Ajax sono già in leggero ritardo. Buona partenza delle neopromosse, l'Heracles invece è ancora al palo di parte - facebook.com Vai su Facebook
Feyenoord-Fortuna Sittard mercoledì 17 settembre 2025 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici.
Pronostico Feyenoord-Fortuna Sittard 17 Settembre 2025: 3ª Giornata di Eredivisie - Fortuna Sittard, sfida di Eredivisie in programma mercoledì 17 settembre 2025 alle 20:00: il Feyenoord, leader in classifica, ospita un Fortuna Sittard penaliz ... Si legge su bottadiculo.it