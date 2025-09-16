Festival Treccani 2025

Leccotoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La responsabilità sarà il filo conduttore dell'ottava edizione del Festival Treccani della lingua italiana che torna a Lecco dal 26 al 28 settembre 2025. Un tema quanto mai attuale per una manifestazione che quest'anno assume un significato particolare, coincidendo con il centenario dell'Istituto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - treccani

Sono due parole che danno un senso ai nostri comportamenti nella comunità. La prima è stata inserita in una traccia della prima prova di Maturità, la seconda è al centro del Festival Treccani 2025

Festival Treccani 2025: a Lecco i mostri sacri delle parole; Cagliari ospita il Festival Treccani della Lingua Italiana; Festival Treccani della Lingua Italiana 2025 a Cagliari.

festival treccani 2025Festival Treccani 2025 - Piazza: "Anno prelettorale, dobbiamo riconsegnare una città cambiata" ... Segnala leccotoday.it

festival treccani 2025Cagliari ospita il festival Treccani della lingua italiana: l'evento in piazza del Carmine - Tre giorni – il 12, 13 e 14 settembre – di incontri, confronti, riflessioni e musica sul tema della respons ... Riporta youtg.net

Cerca Video su questo argomento: Festival Treccani 2025