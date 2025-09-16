Festival Rossini Open quindici spettacoli itineranti nel forese ravennate
Torna il festival “Rossini Open”: dal 26 settembre al 24 novembre quindici eventi musicali dislocati in cinque sedi di concerto alternative al Teatro Rossini ancora in fase di restauro per i danni dell’alluvione. Fra i nomi di spicco Francesco Manara, Kolja Blacher, Veronika Eberle, Manlio Benzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
