Festival Rossini Open quindici spettacoli itineranti nel forese ravennate

Ravennatoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il festivalRossini Open”: dal 26 settembre al 24 novembre quindici eventi musicali dislocati in cinque sedi di concerto alternative al Teatro Rossini ancora in fase di restauro per i danni dell’alluvione. Fra i nomi di spicco Francesco Manara, Kolja Blacher, Veronika Eberle, Manlio Benzi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - rossini

Zelmira kolossal tecnologico,. Italiana in Algeri-drag queen: bentornato Rossini Opera Festival

Rossini Opera Festival. Addio Vitrifrigo Arena. Si torna in centro storico

Festival Internazionale Giovani Concertisti, parole e musica per il "Candide" con Francesco Bolo Rossini e il Quartetto d'Ance dell'Orchestra da Camera di Perugia

Festival Rossini Open, quindici spettacoli itineranti nel forese ravennate; Che edizione per il Rossini Open di Lugo: Grandi interpreti e giovani promesse; Rossini Open: fuori dal teatro, dentro la città. A Lugo dal 26 settembre al 24 novembre quindici eventi in cinque sedi alternative.

Rossini Open: fuori dal teatro, dentro la città. A Lugo dal 26 settembre al 24 novembre quindici eventi in cinque sedi alternative - Torna a Lugo il festival “Rossini Open”: dal 26 settembre al 24 novembre il calendario prevede quindici eventi musicali dislocati in cinque sedi di ... Come scrive ravennanotizie.it

festival rossini open quindiciChe edizione per il Rossini Open di Lugo: "Grandi interpreti e giovani promesse" - Si comincia il 26 settembre con i Virtuosi Italiani. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Festival Rossini Open Quindici