Feste di settembre 2025 | si chiude con la processione e il concerto di Noemi

Chietitoday.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultima giornata di festa per il Settembre lancianese. L'edizione n.192 si chiude oggi, 16 settembre, con il clou del programma organizzato dal comitato presieduto da Fernando Rosato. Cade oggi il giorno di festività patronale, che ha visto scuole, uffici e servizi pubblici chiusi. Da domani a. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: feste - settembre

Calendario scolastico: ragazzi toscani in classe dal 15 settembre, primo ponte per l’Immacolata. Feste e vacanze

Risate, musica e stand gastronomici per l'anteprima delle Feste di settembre

Approvato dalla giunta di Osimo il calendario delle feste patronali: tutti gli appuntamenti in programma a settembre

Feste di settembre 2025: si chiude con la processione e il concerto di Noemi; Sagre e Feste in provincia di Padova: gli eventi del fine settimana dal 12 al 14 settembre 2025; Noemi in concerto a Lanciano il 16 settembre 2025 per le Feste di Settembre.

feste settembre 2025 chiudeSagre, feste medievali e transumanze: gli eventi della tradizione nel weekend del 12, 13 e 14 settembre 2025 - Sagre tradizionali, ma anche rievocazioni storiche e feste contadine di fine estate: il fine settimana si preannuncia ricco di eventi tra folklore e sapori tipici regionali. Secondo siviaggia.it

feste settembre 2025 chiudeGrandi eventi e sagre in Italia per il weekend del 5-7 settembre 2025: raduno spazzacamini, sagre e feste regionali - Eventi e sagre in tutta Italia dal 5 al 7 settembre 2025 tra tradizioni storiche, manifestazioni enogastronomiche e festival culturali per scoprire sapori, musica e folklore locali ... Lo riporta gaeta.it

Cerca Video su questo argomento: Feste Settembre 2025 Chiude