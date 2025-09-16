Festa di fine estate al risto bar Le Gemelle di Francavilla al Mare

Venerdì 19 settembre arriva la festa di fine estate al RistoBar le Gemelle, una serata speciale con musica, karaoke e intrattenimento firmato Sara Eventi. Ci sarà menù fisso giro pizza, angolo Campari allestito a tema e tante sorprese. Un appuntamento pensato per salutare l’estate con allegria e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

