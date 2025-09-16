Festa di fine estate a Romentino con schiuma party

Cena e festa di fine estate a Romentino sabato 20 settembre.Ore 19:30 aperitivo con finger food e menù con fritto misto e patatine (in alternativa per i bimbi, cotoletta).Ore 22 schiuma PartyOre 23:30 spaghettata aglio, olio e peperoncinoIscrizioni entro il 15 settembre su Segresta o al numero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

