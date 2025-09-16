Festa dello Sport il Volley S3 apre le porte agli studenti di Aversa | a Caserta una giornata di gioco e inclusione

Teleclubitalia.it | 16 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della Festa dello Sport, venerdì 10 ottobre 2025, la città di Caserta ospiterà una delle tappe nazionali del progetto Volley S3, la grande manifestazione promossa dalla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo e rivolta agli studenti delle scuole italiane, con l’obiettivo di diffondere i valori dello sport, della socialità e dell’inclusione. Protagonisti di questa . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

festa dello sport il volley s3 apre le porte agli studenti di aversa a caserta una giornata di gioco e inclusione

© Teleclubitalia.it - Festa dello Sport, il Volley S3 apre le porte agli studenti di Aversa: a Caserta una giornata di gioco e inclusione

In questa notizia si parla di: festa - sport

Enogastronomia, attività fisica, socialità e solidarietà: torna la 'Festa dello Sport'

Stop smartphone, sì allo sport. Nel Borgo un sabato di festa

A Monza la grande festa dello sport: la piazza si trasforma in una palestra a cielo aperto

Festa Finale del Volley S3 nel Centro Storico di Jesi; Volley S3, festa di sport al Poetto di Cagliari; XIV Memorial Franco Favretto: una festa dello sport sempre più green.

festa sport volley s3Montalto Uffugo in festa per l’Open Day Minivolley e S3: sport e divertimento in Piazza E. Bianco - La Polisportiva Montalto invita bambini, ragazzi e famiglie a una giornata di sport e divertimento ... Riporta montaltouffugonline.it

Festa di sport e partecipazione a Campobasso - Festa di sport e partecipazione a Campobasso per la la seconda tappa del circuito nazionale Volley S3 2025: corso Vittorio Emanuele si è trasformato in un vero e proprio villaggio della pallavolo. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Festa Sport Volley S3