Festa delle Rocche Gremita l’antica Abbazia
CITTÀ DI CASTELLO Nel cuore dell’Appennino, al confine con le vicine Marche, c’è la frazione di Scalocchio, una zona del comune di Città di Castello che fu molto abitata in passato, dalla quale provengono tante famiglie dell’Altotevere. Domenica 14 settembre, come accade una volta all’anno, molte persone si sono date appuntamento davanti all’antica Abbazia per celebrare la tradizionale Festa delle Rocche con la processione mariana dei pellegrini verso la deliziosa e vicina chiesetta di Santa Maria, ristrutturata grazie a un benefattore. Sul filo del passato, in questa terra di confine così cara alla popolazione di Città di Castello e San Giustino, si è svolta la processione religiosa con le caratteristiche rocche portate dalle donne come segno di gratitudine alla Madonna. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: festa - rocche
