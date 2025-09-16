Festa dei carri dell’uva a Spinetoli Show tra premiazioni e tradizione

Successo per la rievocazione dei carri dell’Uva, che si è tenuta sabato scorso nello splendido borgo di Spinetoli. Un campanile allestito a festa, una piazza che profuma di cibo, Spinetoli ha accolto così i suoi visitatori, promettendo tanto divertimento. Una rievocazione storica è molto più di un evento: è un ponte con il passato, un palcoscenico privilegiato, è un’esperienza immersiva: che permette di proiettarsi nel passato, a inizio 900 e di riacquistare le usanze, le tradizioni di quel tempo. I carri dell’uva a Spinetoli affondano le loro radici nel 1929, rappresentano l’occasione per rievocare la vendemmia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

