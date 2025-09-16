Fermo pesca del gambero rosa Iacono Pd | Marineria siciliana penalizzata servono compensazioni subito

Il fermo della pesca del gambero rosa nel Mediterraneo centrale colpisce duramente la marineria siciliana. A denunciarlo è la parlamentare del Pd Giovanna Iacono che ha presentato un’interrogazione al ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste per chiedere sostegni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fermo pesca gambero rosa, Iacono (PD): Colpita la marineria siciliana, compensazioni subito” - La parlamentare del PD Giovanna Iacono, denuncia gli effetti del fermo della pesca del gambero rosa nel Mediterraneo centrale ... Riporta grandangoloagrigento.it

fermo pesca gambero rosaFermo pesca, il sottosegretario La Pietra: «La decisione è stata presa insieme agli operatori» - La decisione del fermo pesca per lo Ionio anticipato dal primo settembre al 30, invece che dall’1 al 30 ottobre, è stata presa «con il parere dei territori e delle ... Secondo quotidianodipuglia.it

