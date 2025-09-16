Fermato con il taser dalla polizia muore in ambulanza è polemica

La procura ha aperto un fascicolo: sarà disposta l’autopsia. I precedenti. Magi: “Il governo si fermi”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Fermato con il taser dalla polizia muore in ambulanza, è polemica

Reggio Emilia, fermato con il taser dalla polizia muore all'ospedale: Claudio Citro aveva 41 anni. Terzo caso in due mesi - È stato colpito all'alba dai dardi del taser, in via Beethoven, alle porte di Reggio Emilia ed è morto poco dopo, nonostante i tentativi di rianimazione dei paramedici del ... Secondo ilmessaggero.it