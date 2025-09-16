Fermare le morti dei ciclisti e incentivare le buone pratiche sulle strade | 300 partecipanti al Respect day
Circa 300 ciclisti hanno partecipato nella mattina di domenica 14 settembre alla prima edizione del Respect Day, un evento diffuso per promuovere la sicurezza stradale e richiamare l’attenzione su una convivenza più civile tra automobilisti e ciclisti. Indossando una maglia bianca con la scritta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Ciclisti, Lara Magoni: “125 morti sulle strade italiane, strage silenziosa da fermare”
Fermare le morti dei ciclisti e incentivare le buone pratiche sulle strade: 300 partecipanti al Respect day; Cronaca.
Bergamo, le morti dei ciclisti sulla strada. «C'è odio verso chi va in bici, gonfiato dai social. E poco rispetto delle regole» - Si vedono davanti portiere che si spalancano, auto che svoltano senza segnalare o vetture parcheggiate sulla ciclabile, camionisti che tagliano la strada perché non li vedono. Secondo bergamo.corriere.it