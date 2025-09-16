Fermare le morti dei ciclisti e incentivare le buone pratiche sulle strade | 300 partecipanti al Respect day

Circa 300 ciclisti hanno partecipato nella mattina di domenica 14 settembre alla prima edizione del Respect Day, un evento diffuso per promuovere la sicurezza stradale e richiamare l’attenzione su una convivenza più civile tra automobilisti e ciclisti. Indossando una maglia bianca con la scritta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

