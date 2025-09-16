Fermare il massacro a Gaza mobilitazione anche a Benevento per invocare la pace

Tempo di lettura: 2 minuti Anche Benevento risponde alla mobilitazione di solidarietà per il popolo palestinese e l’appello per la pace a Gaza attaccate dall’esercito israeliano dalla scorsa notte. Una manifestazione si è svolta dinanzi la Prefettura per dire che anche Benevento non approva quanto ha deciso il Governo israeliano che scatenato le proprie truppe contro i civili palestinesi. Un presidio permanente si è installato per dire ancora una volta basta all’atrocità della guerra che sta uccidendo donne, bambini, vecchi, già afflitti da mesi e mesi di mancanza di cibo, di acqua, di medicinali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

