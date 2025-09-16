Fenix riapre nel segno della cultura | i ragazzi di Gn valorizzano il territorio la musica l’innovazione e ricordano i patrioti caduti
“Senza cultura l’Italia finirà in mano ai cretini”, sosteneva Ennio Flaiano. E il compito di Fenix, la festa di Gioventù nazionale, è quello di promuovere il sapere e l’immaginario popolare italiano. La musica, il giornalismo e la lettura sono sempre state parte integrante della società e proprio nell’epoca dei social network, i ragazzi di destra hanno scelto di concentrarsi sugli intrattenimenti tradizionali. Il confronto culturale inizierà con il panel intitolato “Parlaci dell’esistenza di mondi lontanissimi”, un dialogo incentrato sulla figura del cantautore siciliano Franco Battiato, che vedrà coinvolti il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Amorese, il direttore del Fatto quotidiano Marco Travaglio, il curatore d’arte Giorgio Calcara, Michele de Feudis della Gazzetta del mezzogiorno e Franz Cattini, manager di Battiato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
