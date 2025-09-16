Si recupera il primo turno di Superlig turca per quelle squadre che hanno saltato l’impegno perchè impegnate nelle coppe europee, e scende in campo il Fenerbahce di Tedesco impegnato in casa contro l’Alanyaspor. Buona la prima per il tecnico ex RB Lipsia con la squadra che batte il Trabzonspor e riprende quota almeno in campionato. L’esonero di Mourinho sarà un’eredità pesante . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fenerbahce-Alanyaspor (mercoledì 17 settembre 2025 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici