La steatosi epatica non alcolica, più comunemente nota come 'fegato grasso', rappresenta oggi una minaccia silenziosa che interessa il 25% degli adulti italiani. Questa patologia si manifesta con un accumulo anomalo di trigliceridi nelle cellule epatiche, conseguenza diretta di sovrappeso, obesità viscerale e dislipidemia, spesso accompagnata da insulino-resistenza. Se trascurata, la malattia può evolvere in infiammazione cronica, cirrosi epatica e persino epatocarcinoma, delineando uno scenario drammatico per la salute pubblica. Un recente studio italiano getta nuova luce su una possibile svolta terapeutica: l'introduzione di Gdue, un integratore alimentare composto da due alghe marine brune (Ascophyllum nodosum e Fucus vesiculosus) e cromo picolinato, capace di migliorare significativamente i parametri metabolici e la condizione epatica.

