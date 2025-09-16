L’Italia ha perso contro il Belgio ai Mondiali 2025 di volley maschile e ora è a serio rischio eliminazione: dopo aver regolato la modesta Algeria per 3-0, la nostra Nazionale è stata sconfitta al tie-break dai Red Dragons e ora sarà obbligata ad avere la meglio sull’Ucraina nello scontro diretto di giovedì 18 settembre se vorrà qualificarsi agli ottavi di finale. Per due set gli azzurri sono stati in balia degli avversari, hanno tentato una rimonta e sono crollati al tie-break, soffrendo in diversi fondamentali. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Peccato perché oggi è stata una partita davvero dura, il Belgio gioca bene, copre, ha un gran ritmo, difende e ha un giocatore (Reggers, n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefé De Giorgi: “Reggers ha fatto la differenza, verso l’Ucraina non dobbiamo farci domande”